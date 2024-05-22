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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер XL, №1 - Львов (147361) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
648,33
Экономия: -9,84 грн
638,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
720,88
Экономия: -71,45 грн
649,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
529,65 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
617,57 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
607,22
Экономия: -30,62 грн
576,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
610,92
Экономия: -63,08 грн
547,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
719,99
Экономия: -185,13 грн
534,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
714,29
Экономия: -76,34 грн
637,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
648,79
Экономия: -37,59 грн
611,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
602,81
Экономия: -52,92 грн
549,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
715,05
Экономия: -50,03 грн
665,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
724,95
Экономия: -98,57 грн
626,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
700,46
Экономия: -56,41 грн
644,05 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (1)
645,30
Экономия: -3,95 грн
641,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
606,73
Экономия: -58,67 грн
548,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
701,75
Экономия: -63,80 грн
637,95 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
529,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
724,66
Экономия: -106,37 грн
618,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (2)
529,65 грн