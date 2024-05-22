К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Запорожье, ул. Магистральная, 70-А Всего: упаковка (1) 554,00 Экономия: -112,00 грн 442,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16 Всего: упаковка (1) 540,00 Экономия: -98,00 грн 442,00 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85 Всего: упаковка (1) 528,00 Экономия: -15,84 грн 512,16 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85 Всего: упаковка (1) 552,00 Экономия: -16,56 грн 535,44 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Хмельницкий, шоссе Львовское, 8/1 Всего: упаковка (1) 543,99 Экономия: -55,04 грн 488,95 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Нетишин, просп. Независимости, 15 Всего: упаковка (2) 552,00 Экономия: -27,60 грн 524,40 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ровно, ул. Шевченко, 18 Всего: упаковка (1) 496,00 грн Забронировать

Наша аптека Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Змиев, ул. Лиманская, 15 Всего: упаковка (2) 609,70 грн