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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4001 размер XL, №1 - Одесса (147358) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
525,99
Экономия: -71,09 грн
454,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (2)
579,06 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
Всего: упаковка (1)
578,99
Экономия: -124,09 грн
454,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
Всего: упаковка (1)
580,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
Всего: упаковка (1)
580,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Шпола, ул. Соборная, 12
Всего: упаковка (1)
548,99
Экономия: -94,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
Всего: упаковка (1)
572,99
Экономия: -118,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Д
Всего: упаковка (1)
572,99
Экономия: -118,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 52
Всего: упаковка (1)
540,99
Экономия: -86,09 грн
454,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Полтавский, 27
Всего: упаковка (1)
578,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (1)
576,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
577,82 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
507,00
Экономия: -65,00 грн
442,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (1)
540,00
Экономия: -98,00 грн
442,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
574,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: упаковка (1)
574,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 132
Всего: упаковка (1)
572,99
Экономия: -118,09 грн
454,90 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Расковой, 1
Всего: упаковка (1)
552,00
Экономия: -16,56 грн
535,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 65/5
Всего: упаковка (1)
566,99
Экономия: -112,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 62
Всего: упаковка (1)
543,99
Экономия: -89,09 грн
454,90 грн