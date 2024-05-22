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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4001 размер XL, №1 - Львов (147358) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
572,99
Экономия: -118,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
643,99
Экономия: -189,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: упаковка (1)
644,99
Экономия: -190,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 60
Всего: упаковка (1)
584,99
Экономия: -130,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 97
Всего: упаковка (1)
554,99
Экономия: -100,09 грн
454,90 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (2)
566,99
Экономия: -112,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/7
Всего: упаковка (1)
560,99
Экономия: -106,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 7/1
Всего: упаковка (1)
572,99
Экономия: -118,09 грн
454,90 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 6/8
Всего: упаковка (1)
574,99
Экономия: -120,09 грн
454,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Добромиль, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (1)
573,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Долина, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
566,99
Экономия: -112,09 грн
454,90 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 24
Всего: упаковка (1)
578,99
Экономия: -124,09 грн
454,90 грн
Ива-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 14
Всего: упаковка (1)
643,99
Экономия: -189,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 7-Б
Всего: упаковка (1)
540,99
Экономия: -86,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 1
Всего: упаковка (1)
566,99
Экономия: -112,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 17 мин
Тернополь, ул. Киевская, 10-В
Всего: упаковка (1)
532,99
Экономия: -78,09 грн
454,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 94
Всего: упаковка (1)
575,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:15
Косов, ул. Независимости, 44/1
Всего: упаковка (1)
628,99
Экономия: -174,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Куты, ул. Тюдовская, 7
Всего: упаковка (1)
560,99
Экономия: -106,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Великий Бычков, ул. Грушевского Михаила, 74
Всего: упаковка (1)
540,99
Экономия: -86,09 грн
454,90 грн