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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4001 размер XL, №1 - Киев (147358) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братиславская, 26
Всего: упаковка (1)
584,99
Экономия: -130,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 75-А
Всего: упаковка (1)
575,99
Экономия: -121,09 грн
454,90 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (1)
628,99
Экономия: -174,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
572,99
Экономия: -118,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Молодежная, 59
Всего: упаковка (1)
598,99
Экономия: -144,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
Всего: упаковка (1)
572,99
Экономия: -118,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 67
Всего: упаковка (1)
553,99
Экономия: -99,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, просп. Мира, 61/2
Всего: упаковка (1)
584,99
Экономия: -130,09 грн
454,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Коростень, ул. Героев Чернобыля, 29-А
Всего: упаковка (1)
440,58 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Европейская, 132
Всего: упаковка (1)
572,99
Экономия: -118,09 грн
454,90 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Расковой, 1
Всего: упаковка (1)
552,00
Экономия: -16,56 грн
535,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Шпола, ул. Соборная, 12
Всего: упаковка (1)
548,99
Экономия: -94,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, ул. 600-летия, 52
Всего: упаковка (1)
540,99
Экономия: -86,09 грн
454,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Понинка, ул. Победы, 29-А
Всего: упаковка (1)
574,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Д
Всего: упаковка (1)
572,99
Экономия: -118,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кролевец, ул. Леси Украинки, 10
Всего: упаковка (1)
615,99
Экономия: -161,09 грн
454,90 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
552,00
Экономия: -16,56 грн
535,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, просп. Мира, 32
Всего: упаковка (1)
545,99
Экономия: -91,09 грн
454,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Полтавский, 27
Всего: упаковка (1)
578,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 62
Всего: упаковка (1)
543,99
Экономия: -89,09 грн
454,90 грн