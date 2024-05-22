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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4001 размер XL, №1 - Днепр (Днепропетровск) (147358) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
574,99 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: упаковка (1)
574,82 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (1)
576,84 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
507,00
Экономия: -65,00 грн
442,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (1)
540,00
Экономия: -98,00 грн
442,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
577,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
Всего: упаковка (1)
580,37 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 17
Всего: упаковка (1)
576,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (1)
578,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
Всего: упаковка (1)
580,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Полтавский, 27
Всего: упаковка (1)
578,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
579,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Шпола, ул. Соборная, 12
Всего: упаковка (1)
589,99
Экономия: -135,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 18:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
Всего: упаковка (1)
578,99
Экономия: -124,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13/1
Всего: упаковка (1)
589,99
Экономия: -135,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Троицкая, 21
Всего: упаковка (1)
584,99
Экономия: -130,09 грн
454,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, просп. Шевченко Тараса, 24
Всего: упаковка (1)
581,42 грн
Подорожник
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Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
Всего: упаковка (1)
572,99
Экономия: -118,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кролевец, ул. Леси Украинки, 10
Всего: упаковка (1)
615,99
Экономия: -161,09 грн
454,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (2)
579,06 грн