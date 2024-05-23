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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4001 размер L, №1 - Запорожье (147357) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
523,00
Экономия: -66,00 грн
457,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (1)
557,00
Экономия: -100,00 грн
457,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
547,99
Экономия: -59,04 грн
488,95 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 9
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -180,00 грн
467,00 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Роторная, 21
Всего: упаковка (1)
551,00
Экономия: -96,60 грн
454,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 45
Всего: упаковка (1)
601,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
512,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Семафорная, 30-А
Всего: упаковка (1)
575,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
580,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 17-А
Всего: упаковка (1)
577,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Всего: упаковка (1)
581,99
Экономия: -93,04 грн
488,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 14
Всего: упаковка (1)
580,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
Всего: упаковка (1)
620,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
Всего: упаковка (1)
402,70 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 18
Всего: упаковка (1)
551,00
Экономия: -96,60 грн
454,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 54-В
Всего: упаковка (1)
584,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
Всего: упаковка (1)
580,99
Экономия: -92,04 грн
488,95 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 37
Всего: упаковка (2)
647,00
Экономия: -180,00 грн
467,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
Всего: упаковка (1)
581,99
Экономия: -93,04 грн
488,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
589,99
Экономия: -101,04 грн
488,95 грн