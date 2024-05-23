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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4001 размер L, №1 - Одесса (147357) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Соборная, 2-А
Всего: упаковка (1)
629,99
Экономия: -141,04 грн
488,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
Всего: упаковка (1)
552,99
Экономия: -64,04 грн
488,95 грн
1 социальна аптека
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Подольск, пл. Базарная, 2-А
Всего: упаковка (1)
551,00
Экономия: -96,60 грн
454,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 11-Б
Всего: упаковка (1)
577,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Мариуполя, 1
Всего: упаковка (1)
580,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
Всего: упаковка (1)
581,99
Экономия: -93,04 грн
488,95 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 37
Всего: упаковка (2)
647,00
Экономия: -180,00 грн
467,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новгородка, ул. Криворожская, 4-А
Всего: упаковка (1)
575,16 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 54-В
Всего: упаковка (1)
584,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
Всего: упаковка (1)
580,99
Экономия: -92,04 грн
488,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
Всего: упаковка (1)
620,93 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 18
Всего: упаковка (1)
551,00
Экономия: -96,60 грн
454,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
Всего: упаковка (1)
402,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (1)
640,46
Экономия: -1,42 грн
639,04 грн
Семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
643,25
Экономия: -3,42 грн
639,83 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
642,02 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
648,57
Экономия: -5,34 грн
643,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Независимости, 43
Всего: упаковка (1)
504,33 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
637,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 3
Всего: упаковка (1)
502,74 грн