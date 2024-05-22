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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4001 размер L, №1 - Львов (147357) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (1)
616,99
Экономия: -128,04 грн
488,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
543,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
615,99
Экономия: -127,04 грн
488,95 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (1)
643,16 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -180,00 грн
467,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
644,66
Экономия: -4,75 грн
639,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 65
Всего: упаковка (1)
629,99
Экономия: -141,04 грн
488,95 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (1)
641,74
Экономия: -3,68 грн
638,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
Всего: упаковка (1)
580,99
Экономия: -92,04 грн
488,95 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 64
Всего: упаковка (2)
643,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1
Всего: упаковка (1)
645,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 48/63
Всего: упаковка (1)
329,17 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 36-А
Всего: упаковка (1)
547,47 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 36
Всего: упаковка (1)
640,56
Экономия: -3,30 грн
637,26 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 5
Всего: упаковка (1)
645,95
Экономия: -1,30 грн
644,65 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (1)
638,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Скоропадского, 14
Всего: упаковка (1)
644,07 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 75
Всего: упаковка (1)
646,89 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Весенняя, 2-Б
Всего: упаковка (1)
640,40
Экономия: -1,68 грн
638,72 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Борислав, ул. Поток, 12
Всего: упаковка (2)
579,40 грн