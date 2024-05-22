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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4001 размер L, №1 - Киев (147357) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -180,00 грн
467,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Златоустовская, 48/5
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -180,00 грн
467,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 25-А
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -192,60 грн
454,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -180,00 грн
467,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -180,00 грн
467,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 28
Всего: упаковка (1)
602,99
Экономия: -114,04 грн
488,95 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
644,71
Экономия: -3,70 грн
641,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бучмы Амвросия, 6-А
Всего: упаковка (1)
602,99
Экономия: -114,04 грн
488,95 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 14
Всего: упаковка (2)
551,00
Экономия: -96,60 грн
454,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 29
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -192,60 грн
454,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -180,00 грн
467,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-А
Всего: упаковка (3)
647,00
Экономия: -180,00 грн
467,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 98/2
Всего: упаковка (2)
647,00
Экономия: -180,00 грн
467,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 49
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -180,00 грн
467,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Дзюбы Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -180,00 грн
467,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Всего: упаковка (1)
551,00
Экономия: -96,60 грн
454,40 грн
В других городах:
Подорожник
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Вишневое, ул. Святоюрьевская, 14
Всего: упаковка (2)
615,99
Экономия: -127,04 грн
488,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (1)
628,99
Экономия: -140,04 грн
488,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ирпень, ул. Антонова Авиаконструктора, 3-А
Всего: упаковка (1)
581,99
Экономия: -93,04 грн
488,95 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
638,72
Экономия: -1,87 грн
636,85 грн