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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4001 размер L, №1 - Харьков (147357) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
577,96 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -192,60 грн
454,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
Всего: упаковка (1)
580,52 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
Всего: упаковка (1)
603,69 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Китаенко, 8
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -192,60 грн
454,40 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рыбалко Маршала, 24/17
Всего: упаковка (1)
599,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Драгомировская, 2
Всего: упаковка (1)
579,02 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
Всего: упаковка (1)
643,99
Экономия: -155,04 грн
488,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
Всего: упаковка (1)
538,99
Экономия: -50,04 грн
488,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
573,58 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 35
Всего: упаковка (1)
577,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
574,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Мира, 30
Всего: упаковка (1)
575,27 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Лебедин, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
580,99
Экономия: -92,04 грн
488,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, просп. Свободы, 12/1
Всего: упаковка (1)
578,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13/1
Всего: упаковка (2)
589,99
Экономия: -101,04 грн
488,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Всего: упаковка (1)
576,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Всего: упаковка (1)
581,99
Экономия: -93,04 грн
488,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Семафорная, 30-А
Всего: упаковка (1)
575,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
512,08 грн