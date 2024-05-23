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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4001 размер M, №1 - Запорожье (147356) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (2)
502,00
Экономия: -64,00 грн
438,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
534,00
Экономия: -96,00 грн
438,00 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
551,00
Экономия: -143,50 грн
407,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 23-К
Всего: упаковка (1)
551,00
Экономия: -143,50 грн
407,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (1)
488,00
Экономия: -90,00 грн
398,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 70
Всего: упаковка (1)
551,00
Экономия: -143,50 грн
407,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 9-В
Всего: упаковка (1)
551,00
Экономия: -143,50 грн
407,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, ул. Благовещенская, 13
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -239,50 грн
407,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
Всего: упаковка (1)
597,71 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Александрия, ул. Почтовая, 53
Всего: упаковка (1)
551,00
Экономия: -143,50 грн
407,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -239,50 грн
407,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 1-А
Всего: упаковка (1)
615,99
Экономия: -127,04 грн
488,95 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -239,50 грн
407,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 21
Всего: упаковка (2)
628,99
Экономия: -140,04 грн
488,95 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -228,10 грн
418,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -228,10 грн
418,90 грн
Будьте здоровы
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Закрыто Открывается в 08:00
Барышевка, ул. Киевский Шлях, 124-Д
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -239,50 грн
407,50 грн
Будьте здоровы
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Закрыто Открывается в 07:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 58
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -239,50 грн
407,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 67
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -228,10 грн
418,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, пер. Независимости, 1-А
Всего: упаковка (1)
551,00
Экономия: -143,50 грн
407,50 грн