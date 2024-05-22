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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4001 размер M, №1 - Львов (147356) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -232,30 грн
414,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -232,30 грн
414,70 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (2)
647,00
Экономия: -232,30 грн
414,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
424,70 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
551,00
Экономия: -147,50 грн
403,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Львовская, 83/97
Всего: упаковка (1)
551,00
Экономия: -147,50 грн
403,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
576,99
Экономия: -88,04 грн
488,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Добромиль, пл. Рынок, 19
Всего: упаковка (1)
628,99
Экономия: -140,04 грн
488,95 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 26
Всего: упаковка (2)
647,00
Экономия: -232,30 грн
414,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
551,00
Экономия: -136,30 грн
414,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Збараж, пл. Франко Ивана, 14
Всего: упаковка (1)
615,99
Экономия: -127,04 грн
488,95 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 22
Всего: упаковка (2)
647,00
Экономия: -232,30 грн
414,70 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 17 мин
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
552,00
Экономия: -27,60 грн
524,40 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется через 17 мин
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (1)
555,00
Экономия: -16,65 грн
538,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8/1
Всего: упаковка (1)
543,99
Экономия: -55,04 грн
488,95 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется через 17 мин
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
528,00
Экономия: -15,84 грн
512,16 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
552,00
Экономия: -16,56 грн
535,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/2
Всего: упаковка (1)
557,99
Экономия: -69,04 грн
488,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Лендера Франца, 28
Всего: упаковка (1)
518,99
Экономия: -30,04 грн
488,95 грн