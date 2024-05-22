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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4001 размер M, №1 - Киев (147356) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
647,00
Экономия: -232,30 грн
414,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -232,30 грн
414,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -232,30 грн
414,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
Всего: упаковка (2)
647,00
Экономия: -232,30 грн
414,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 14
Всего: упаковка (1)
551,00
Экономия: -147,50 грн
403,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 132
Всего: упаковка (2)
647,00
Экономия: -232,30 грн
414,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 98/2
Всего: упаковка (3)
647,00
Экономия: -232,30 грн
414,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 49
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -232,30 грн
414,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Дзюбы Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -232,30 грн
414,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Всего: упаковка (1)
551,00
Экономия: -147,50 грн
403,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -232,30 грн
414,70 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
508,50 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 67
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -232,30 грн
414,70 грн
Будьте здоровы
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Открыто Закроется в 20:00
Барышевка, ул. Киевский Шлях, 124-Д
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -243,50 грн
403,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 5/13
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -243,50 грн
403,50 грн
Будьте здоровы
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Открыто Закроется в 21:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 58
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -243,50 грн
403,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (1)
647,00
Экономия: -232,30 грн
414,70 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
552,00
Экономия: -16,56 грн
535,44 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
528,00
Экономия: -15,84 грн
512,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 1-А
Всего: упаковка (1)
615,99
Экономия: -127,04 грн
488,95 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Бар, ул. Каштановая, 11
Всего: упаковка (1)
543,99
Экономия: -55,04 грн
488,95 грн