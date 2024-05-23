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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер S, №1 - Запорожье (143818) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
Всего: упаковка (1)
491,82 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (2)
609,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 1-А
Всего: упаковка (1)
609,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Всего: упаковка (1)
549,13 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -106,00 грн
609,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 49
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -106,00 грн
609,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 29
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -106,00 грн
609,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -106,00 грн
609,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Броварской, 17
Всего: упаковка (2)
715,00
Экономия: -106,00 грн
609,00 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (1)
118,00
Экономия: -3,54 грн
114,46 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Теофиполь, пл. Кооперативная, 6
Всего: упаковка (1)
596,99
Экономия: -81,60 грн
515,39 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, ул. Винниченко, 6
Всего: упаковка (1)
550,56 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 21
Всего: упаковка (1)
317,20
Экономия: -1,22 грн
315,98 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, пер. Шевченко, 5/22
Всего: упаковка (1)
662,10 грн
Наша аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Змиев, ул. Лиманская, 15
Всего: упаковка (1)
580,30 грн
Ровно-медфарм
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Открыто Закроется в 23:00
Ровно, ул. Медицинская, 7
Всего: упаковка (1)
503,93 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 4
Всего: упаковка (1)
508,16 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Торговая, 5
Всего: упаковка (1)
508,16 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Любомль, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
597,46 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом