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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер M, №1 - Запорожье (143817) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
602,21
Экономия: -52,31 грн
549,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
609,00
Экономия: -189,20 грн
419,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
789,31
Экономия: -84,87 грн
704,44 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
645,33
Экономия: -85,97 грн
559,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
709,81
Экономия: -65,76 грн
644,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
637,82
Экономия: -70,18 грн
567,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
605,99
Экономия: -71,15 грн
534,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
617,17
Экономия: -61,79 грн
555,38 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Почтовая, 27/29
Всего: упаковка (1)
609,00
Экономия: -189,20 грн
419,80 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (1)
591,59
Экономия: -41,22 грн
550,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
671,73
Экономия: -84,09 грн
587,64 грн
Социальный проект благодия
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 9
Всего: упаковка (1)
645,46
Экономия: -35,56 грн
609,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -295,20 грн
419,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (2)
609,00
Экономия: -189,20 грн
419,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
719,30
Экономия: -82,61 грн
636,69 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (1)
722,23
Экономия: -63,31 грн
658,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
Всего: упаковка (1)
705,47
Экономия: -87,18 грн
618,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (1)
529,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (1)
639,87
Экономия: -90,71 грн
549,16 грн