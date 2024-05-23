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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер M, №1 - Одесса (143817) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
682,58
Экономия: -123,95 грн
558,63 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -283,60 грн
431,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (6)
715,00
Экономия: -283,60 грн
431,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (2)
715,00
Экономия: -283,60 грн
431,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: упаковка (1)
450,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
722,90
Экономия: -115,46 грн
607,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
Всего: упаковка (1)
529,65 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -295,20 грн
419,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
720,46
Экономия: -42,51 грн
677,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
659,02
Экономия: -103,72 грн
555,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -283,60 грн
431,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
714,83
Экономия: -96,54 грн
618,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
605,58
Экономия: -33,58 грн
572,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
400,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (2)
622,40
Экономия: -72,46 грн
549,94 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Великодолинское, ул. Черноморская, 2
Всего: упаковка (1)
561,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (1)
700,46
Экономия: -84,88 грн
615,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95
Всего: упаковка (3)
673,99
Экономия: -139,15 грн
534,84 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19-Б
Всего: упаковка (1)
716,07
Экономия: -69,35 грн
646,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Соборная, 2-А
Всего: упаковка (1)
687,99
Экономия: -153,15 грн
534,84 грн