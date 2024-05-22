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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер M, №1 - Львов (143817) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
720,93
Экономия: -71,45 грн
649,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
714,24
Экономия: -76,34 грн
637,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
703,99
Экономия: -169,15 грн
534,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
703,99
Экономия: -169,15 грн
534,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (1)
687,99
Экономия: -153,15 грн
534,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
529,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (2)
605,67
Экономия: -58,56 грн
547,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
724,66
Экономия: -106,37 грн
618,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: упаковка (1)
703,99
Экономия: -169,15 грн
534,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 89
Всего: упаковка (1)
659,99
Экономия: -125,15 грн
534,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
722,49
Экономия: -98,78 грн
623,71 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
715,00
Экономия: -283,60 грн
431,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
608,94
Экономия: -59,06 грн
549,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (1)
659,99
Экономия: -125,15 грн
534,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 26
Всего: упаковка (1)
551,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
611,30
Экономия: -50,17 грн
561,13 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -283,60 грн
431,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (2)
703,99
Экономия: -169,15 грн
534,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
642,38
Экономия: -5,40 грн
636,98 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
646,84
Экономия: -5,81 грн
641,03 грн