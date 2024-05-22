Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи лечебно-профилактическиеБАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер M, №1 - Киев (143817) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -283,60 грн
431,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -283,60 грн
431,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
510,32 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -283,60 грн
431,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -283,60 грн
431,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Жилянская, 107
Всего: упаковка (2)
715,00
Экономия: -283,60 грн
431,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
709,42
Экономия: -53,89 грн
655,53 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -283,60 грн
431,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
561,43 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
578,27 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (1)
529,65 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
645,64 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
Всего: упаковка (1)
450,47 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
529,65 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пер. Политехнический, 3
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -283,60 грн
431,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (1)
451,22 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В
Всего: упаковка (2)
715,00
Экономия: -283,60 грн
431,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
589,50 грн