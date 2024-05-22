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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер M, №1 - Харьков (143817) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
640,73 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -295,20 грн
419,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
634,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
590,46
Экономия: -45,50 грн
544,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
627,12
Экономия: -77,35 грн
549,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
707,73
Экономия: -75,93 грн
631,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
644,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
711,32
Экономия: -98,50 грн
612,82 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Героев Труда, 24
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -295,20 грн
419,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 34
Всего: упаковка (1)
651,50
Экономия: -41,60 грн
609,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262
Всего: упаковка (1)
609,00
Экономия: -189,20 грн
419,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
Всего: упаковка (1)
651,25
Экономия: -41,35 грн
609,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (2)
626,14
Экономия: -66,79 грн
559,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
638,65
Экономия: -35,75 грн
602,90 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
635,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (1)
715,92
Экономия: -113,90 грн
602,02 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: упаковка (1)
659,99
Экономия: -125,15 грн
534,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Люботин, пл. Соборная, 1-В
Всего: упаковка (1)
450,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
607,82
Экономия: -60,33 грн
547,49 грн