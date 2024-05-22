БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер M, №1 - Харьков (143817) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 17 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, ул. Рождественская, 29-А
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Харьков, просп. Науки, 9
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
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Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
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Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
1 социальна аптека
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Харьков, ул. Героев Труда, 24
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Харьков, ул. Героев Труда, 34
1 социальна аптека
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Харьков, шоссе Салтовское, 262
Мед-сервис
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Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Аптека низких цен
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Харьков, просп. Победы, 70-Е
Аптека шар@
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Харьков, просп. Победы, 65-Г
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Аптека низкие цены №1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
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Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Бажаемо здоровья
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Люботин, пл. Соборная, 1-В
Аптека низких цен
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Чугуев, ул. Торговая, 1