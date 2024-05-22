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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер M, №1 - Днепр (Днепропетровск) (143817) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -283,60 грн
431,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
725,01
Экономия: -112,19 грн
612,82 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
609,00
Экономия: -189,20 грн
419,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
708,93
Экономия: -117,08 грн
591,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
721,62
Экономия: -114,22 грн
607,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
716,05
Экономия: -124,20 грн
591,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
707,03
Экономия: -94,16 грн
612,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: упаковка (1)
617,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
649,73
Экономия: -39,83 грн
609,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
713,29
Экономия: -63,86 грн
649,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
725,07
Экономия: -104,07 грн
621,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
Всего: упаковка (1)
713,99
Экономия: -179,15 грн
534,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
714,56
Экономия: -58,98 грн
655,58 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (2)
715,00
Экономия: -283,60 грн
431,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
702,83
Экономия: -100,81 грн
602,02 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (1)
585,99
Экономия: -51,15 грн
534,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
718,97
Экономия: -111,53 грн
607,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
717,47
Экономия: -64,60 грн
652,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
677,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (1)
709,95
Экономия: -102,51 грн
607,44 грн