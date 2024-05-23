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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 4002, эластичный размер L, №1 - Запорожье (143816) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
719,24
Экономия: -129,42 грн
589,82 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
703,58
Экономия: -59,53 грн
644,05 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
561,43 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
718,15
Экономия: -91,72 грн
626,43 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
655,54 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
602,32
Экономия: -52,32 грн
550,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
602,47
Экономия: -59,83 грн
542,64 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
723,71
Экономия: -87,02 грн
636,69 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
713,14
Экономия: -76,45 грн
636,69 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
564,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
720,53
Экономия: -138,17 грн
582,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
616,50
Экономия: -64,86 грн
551,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
699,78
Экономия: -92,34 грн
607,44 грн
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Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
520,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
624,21
Экономия: -64,57 грн
559,64 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
719,58
Экономия: -95,87 грн
623,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
653,04
Экономия: -103,14 грн
549,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
672,15
Экономия: -66,99 грн
605,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
525,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
710,49
Экономия: -61,01 грн
649,48 грн