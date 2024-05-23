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CITO TEST HCV ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИРУСА ГЕПАТИТА C тест, №1 - Запорожье (181327) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
232,23
Экономия: -41,79 грн
190,44 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
258,00
Экономия: -42,00 грн
216,00 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
257,77
Экономия: -27,72 грн
230,05 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
252,73
Экономия: -26,63 грн
226,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
266,14
Экономия: -34,58 грн
231,56 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
279,00
Экономия: -63,00 грн
216,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
258,00
Экономия: -42,00 грн
216,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
270,68
Экономия: -40,78 грн
229,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
248,30
Экономия: -18,38 грн
229,92 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
258,00
Экономия: -42,00 грн
216,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
248,68
Экономия: -18,86 грн
229,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Всего: упаковка (1)
253,22
Экономия: -22,10 грн
231,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
204,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
204,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (4)
232,82
Экономия: -24,86 грн
207,96 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
Всего: упаковка (1)
260,00
Экономия: -43,00 грн
217,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (4)
231,69
Экономия: -30,18 грн
201,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
249,72
Экономия: -18,60 грн
231,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
258,53
Экономия: -28,73 грн
229,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (1)
266,19
Экономия: -33,83 грн
232,36 грн