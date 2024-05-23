Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия для диагностики in vitro (Диагностические средства и реагенты)Системы для определения микроорганизмовтест-системыCITO TEST HCV ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИРУСА ГЕПАТИТА CЦены в аптеках

CITO TEST HCV ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИРУСА ГЕПАТИТА C тест, №1 - Одесса (181327) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
248,06
Экономия: -16,54 грн
231,52 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
231,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
257,60
Экономия: -26,46 грн
231,14 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
231,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
210,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
198,70 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
240,91
Экономия: -11,41 грн
229,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
208,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
279,81
Экономия: -48,48 грн
231,33 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
257,65
Экономия: -25,27 грн
232,38 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (3)
262,99
Экономия: -39,79 грн
223,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
210,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (1)
276,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (1)
231,70 грн
Глория
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, дорога Фонтанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
237,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
Всего: упаковка (1)
231,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
231,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
254,83
Экономия: -23,71 грн
231,12 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
251,38
Экономия: -19,65 грн
231,73 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
Всего: упаковка (2)
231,70 грн