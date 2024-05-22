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CITO TEST HCV ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИРУСА ГЕПАТИТА C тест, №1 - Киев (181327) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеке
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
266,20
Экономия: -67,50 грн
198,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
266,20
Экономия: -67,50 грн
198,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
273,30
Экономия: -42,04 грн
231,26 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
292,80
Экономия: -74,23 грн
218,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
266,11
Экономия: -34,55 грн
231,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
275,79
Экономия: -43,66 грн
232,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
258,21
Экономия: -27,17 грн
231,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
286,75
Экономия: -8,60 грн
278,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
269,42
Экономия: -38,79 грн
230,63 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
295,80
Экономия: -43,80 грн
252,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
282,22
Экономия: -51,75 грн
230,47 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
Всего: упаковка (1)
214,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
280,86
Экономия: -51,33 грн
229,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (1)
264,99
Экономия: -41,79 грн
223,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
268,96
Экономия: -37,88 грн
231,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
271,44
Экономия: -40,39 грн
231,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
243,73
Экономия: -18,52 грн
225,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
267,64
Экономия: -37,46 грн
230,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (2)
282,86
Экономия: -52,40 грн
230,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
269,58
Экономия: -38,50 грн
231,08 грн