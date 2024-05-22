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CITO TEST HCV ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИРУСА ГЕПАТИТА C тест, №1 - Харьков (181327) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
261,39
Экономия: -32,24 грн
229,15 грн
В других городах:
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Песочин, въезд Набережный, 7
Всего: упаковка (1)
263,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
Всего: упаковка (1)
231,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
249,39
Экономия: -23,18 грн
226,21 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
242,99
Экономия: -19,79 грн
223,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
245,40
Экономия: -19,29 грн
226,11 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
196,88 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
Всего: упаковка (1)
301,99
Экономия: -78,79 грн
223,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
252,62
Экономия: -21,74 грн
230,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Опошня, ул. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
218,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
Всего: упаковка (1)
301,99
Экономия: -78,79 грн
223,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
261,64
Экономия: -35,03 грн
226,61 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (1)
265,33
Экономия: -38,72 грн
226,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
266,01
Экономия: -34,56 грн
231,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
Всего: упаковка (1)
267,85
Экономия: -38,35 грн
229,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
Всего: упаковка (1)
273,42
Экономия: -42,21 грн
231,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
Всего: упаковка (2)
231,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Всего: упаковка (2)
255,86
Экономия: -24,74 грн
231,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (1)
231,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (2)
260,70
Экономия: -29,31 грн
231,39 грн