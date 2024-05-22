CITO TEST HCV ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИРУСА ГЕПАТИТА C тест, №1 - Днепр (Днепропетровск) (181327) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 25 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Не болей
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (19)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19