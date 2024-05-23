CITO TEST HBsAg ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ HBsAg ВИРУСА ГЕПАТИТА B тест, №1 - Запорожье (181326) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 15 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А