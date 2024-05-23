Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия для диагностики in vitro (Диагностические средства и реагенты)Системы для определения микроорганизмовтест-системыCITO TEST HBsAg ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ HBsAg ВИРУСА ГЕПАТИТА BЦены в аптеках

CITO TEST HBsAg ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ HBsAg ВИРУСА ГЕПАТИТА B тест, №1 - Запорожье (181326) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
280,08
Экономия: -50,40 грн
229,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
258,91
Экономия: -27,84 грн
231,07 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
250,33
Экономия: -19,57 грн
230,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
255,97
Экономия: -26,15 грн
229,82 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
259,66
Экономия: -28,52 грн
231,14 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
250,79
Экономия: -19,06 грн
231,73 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
259,97
Экономия: -28,26 грн
231,71 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
247,59
Экономия: -16,25 грн
231,34 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
259,95
Экономия: -33,77 грн
226,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (1)
275,47
Экономия: -49,36 грн
226,11 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
270,00
Экономия: -50,00 грн
220,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (2)
270,00
Экономия: -50,00 грн
220,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
250,26
Экономия: -18,53 грн
231,73 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
249,23
Экономия: -23,02 грн
226,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (1)
255,02
Экономия: -23,90 грн
231,12 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
271,70
Экономия: -40,62 грн
231,08 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
225,86
Экономия: -17,12 грн
208,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
253,02
Экономия: -21,31 грн
231,71 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (6)
265,69
Экономия: -34,61 грн
231,08 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
254,37
Экономия: -28,27 грн
226,10 грн