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CITO TEST HBsAg ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ HBsAg ВИРУСА ГЕПАТИТА B тест, №1 - Одесса (181326) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
242,70
Экономия: -16,19 грн
226,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
202,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
255,52
Экономия: -26,25 грн
229,27 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (2)
231,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
210,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
199,64 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
262,41
Экономия: -31,42 грн
230,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
267,20
Экономия: -37,02 грн
230,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
278,75
Экономия: -48,29 грн
230,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
250,42
Экономия: -24,56 грн
225,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (11)
273,93
Экономия: -43,75 грн
230,18 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (1)
258,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
231,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
225,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
253,66
Экономия: -23,60 грн
230,06 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
249,41
Экономия: -19,50 грн
229,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
Всего: упаковка (2)
231,70 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (3)
242,90 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Гагаринское Плато, 5-Б
Всего: упаковка (1)
241,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (1)
199,64 грн