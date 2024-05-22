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CITO TEST HBsAg ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ HBsAg ВИРУСА ГЕПАТИТА B тест, №1 - Харьков (181326) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (2)
259,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
250,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
263,32
Экономия: -31,67 грн
231,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
258,12
Экономия: -31,83 грн
226,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
263,77
Экономия: -32,70 грн
231,07 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
257,08
Экономия: -25,52 грн
231,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
Всего: упаковка (1)
231,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
249,39
Экономия: -23,18 грн
226,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
251,50
Экономия: -19,77 грн
231,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
196,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
Всего: упаковка (1)
301,99
Экономия: -79,25 грн
222,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
252,62
Экономия: -21,74 грн
230,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Опошня, ул. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
218,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
Всего: упаковка (1)
301,99
Экономия: -79,25 грн
222,74 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
198,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (2)
266,80
Экономия: -35,72 грн
231,08 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (2)
269,51
Экономия: -39,33 грн
230,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
267,06
Экономия: -34,70 грн
232,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
Всего: упаковка (1)
267,85
Экономия: -38,35 грн
229,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
Всего: упаковка (1)
272,35
Экономия: -42,04 грн
230,31 грн