Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия ухода за новорожденными и детьми раннего возрастаДетская посудапоильникиБИДОНЧИКЦены в аптеках

БИДОНЧИК 56/113 зеленый, №1 - Одесса (513704) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (1)
254,50 грн
Гармония
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 50
Всего: упаковка (1)
254,50 грн
Южная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
254,50 грн
В других городах:
Элитфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
263,00
Экономия: -45,00 грн
218,00 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
256,50 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 91
Всего: упаковка (1)
272,99
Экономия: -34,57 грн
238,42 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
256,50 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Стрый, ул. Галицкая, 1-Г
Всего: упаковка (1)
234,70 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
Всего: упаковка (1)
256,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Морозная, 21
Всего: упаковка (1)
248,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Радехов, ул. Львовская, 1
Всего: упаковка (1)
245,40 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Лисиничи, ул. Тракт Глинянский, 1-Б
Всего: упаковка (1)
253,40 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Стрыйская, 113-Д
Всего: упаковка (1)
237,40 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
Всего: упаковка (1)
280,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 8
Всего: упаковка (1)
245,40 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (1)
253,40 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
245,40 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: упаковка (1)
250,80 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Ковалива, 14-А
Всего: упаковка (1)
264,10 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом