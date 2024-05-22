К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека24 Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, ул. Короленко, 3-Б Всего: упаковка (1) 256,50 грн Забронировать

Элитфарм Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16 Всего: упаковка (1) 263,00 Экономия: -45,00 грн 218,00 грн Забронировать

Гармония Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, дорога Люстдорфская, 50 Всего: упаковка (1) 254,50 грн Забронировать

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Одесса, дорога Овидиопольская, 6 Всего: упаковка (1) 254,50 грн Забронировать

Южная Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, ул. Королева Академика, 80 Всего: упаковка (1) 254,50 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч Всего: упаковка (1) 256,50 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черновцы, просп. Независимости, 91 Всего: упаковка (1) 272,99 Экономия: -34,57 грн 238,42 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Радехов, ул. Львовская, 1 Всего: упаковка (1) 245,40 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б Всего: упаковка (1) 256,10 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Лисиничи, ул. Тракт Глинянский, 1-Б Всего: упаковка (1) 253,40 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, ул. Лычаковская, 152 Всего: упаковка (1) 280,10 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, ул. Морозная, 21 Всего: упаковка (1) 248,10 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, ул. Гринченко, 2-А Всего: упаковка (1) 264,10 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, ул. Руфа Юрия, 4 Всего: упаковка (1) 253,40 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, ул. Стрыйская, 113-Д Всего: упаковка (1) 237,40 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А Всего: упаковка (1) 245,40 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, ул. Патона, 9/4 Всего: упаковка (1) 250,80 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Стрый, ул. Галицкая, 1-Г Всего: упаковка (1) 234,70 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Стебник, ул. Грушевского Михаила, 8 Всего: упаковка (1) 245,40 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Борислав, ул. Ковалива, 14-А Всего: упаковка (1) 264,10 грн Забронировать