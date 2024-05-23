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БИДОНЧИК 56/113 синий, №1 - Одесса (513703) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
217,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
239,26 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
204,21 грн
Диана
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 85
Всего: упаковка (1)
254,50 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (1)
217,51 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
254,50 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Черняховского, 12
Всего: упаковка (1)
211,00 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 20/4
Всего: упаковка (1)
211,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
Всего: упаковка (1)
217,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
217,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (1)
217,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 158-А
Всего: упаковка (1)
217,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (3)
217,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
Всего: упаковка (1)
217,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (2)
217,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
228,39 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 11/37
Всего: упаковка (2)
217,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Независимости, 56
Всего: упаковка (1)
224,04 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (2)
217,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
Всего: упаковка (1)
217,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 32
Всего: упаковка (1)
194,49 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
Всего: упаковка (1)
249,00 грн