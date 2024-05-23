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БИДОНЧИК 56/109, спортивный с трубкой розовый 270 мл малый, №1 - Одесса (513687) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
238,81
Экономия: -21,35 грн
217,46 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
257,05
Экономия: -25,51 грн
231,54 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
256,75
Экономия: -15,79 грн
240,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 1
Всего: упаковка (2)
202,99
Экономия: -40,10 грн
162,89 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
264,78
Экономия: -41,67 грн
223,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (1)
256,50
Экономия: -30,42 грн
226,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: упаковка (1)
259,82
Экономия: -25,55 грн
234,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (1)
238,29
Экономия: -37,74 грн
200,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 120
Всего: упаковка (1)
255,98
Экономия: -27,91 грн
228,07 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (1)
264,71
Экономия: -31,44 грн
233,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
Всего: упаковка (2)
261,04
Экономия: -38,92 грн
222,12 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 56
Всего: упаковка (1)
250,37
Экономия: -42,63 грн
207,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
Всего: упаковка (1)
265,10
Экономия: -24,14 грн
240,96 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
Всего: упаковка (1)
261,56
Экономия: -19,61 грн
241,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Вознесенск, ул. Киевская, 9/2
Всего: упаковка (1)
257,49
Экономия: -32,40 грн
225,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
Всего: упаковка (1)
261,63
Экономия: -29,35 грн
232,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
260,37
Экономия: -21,64 грн
238,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (1)
262,87
Экономия: -46,45 грн
216,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
Всего: упаковка (1)
186,50
Экономия: -23,61 грн
162,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
257,10
Экономия: -20,60 грн
236,50 грн