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БИДОНЧИК 56/109, спортивный с трубкой розовый 270 мл малый, №1 - Киев (513687) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
Всего: упаковка (1)
263,22
Экономия: -27,71 грн
235,51 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (1)
289,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
Всего: упаковка (1)
255,96
Экономия: -24,92 грн
231,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
263,89
Экономия: -26,40 грн
237,49 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (1)
219,70 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мокрая, 20-А
Всего: упаковка (1)
238,20 грн
Галафарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-В
Всего: упаковка (1)
238,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 94/1-А
Всего: упаковка (2)
238,20 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Отрадный, 14/45
Всего: упаковка (1)
219,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Всего: упаковка (1)
238,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (1)
284,90 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Чернобыльская, 16/80
Всего: упаковка (1)
219,70 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется через 03 мин
Киев, ул. Чернобыльская, 16/80
Всего: упаковка (1)
219,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Португальская, 2-А
Всего: упаковка (1)
219,70 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Хотов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Всего: упаковка (1)
223,99
Экономия: -61,10 грн
162,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Шолуденко, 1-А
Всего: упаковка (1)
258,86
Экономия: -13,44 грн
245,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Украинская, 83-Б
Всего: упаковка (1)
258,19
Экономия: -19,46 грн
238,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 28
Всего: упаковка (1)
260,10
Экономия: -20,38 грн
239,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (1)
257,89
Экономия: -18,17 грн
239,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
Всего: упаковка (1)
261,31
Экономия: -22,58 грн
238,73 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 03 мин
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
314,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 03 мин
Славутич, пл. Центральная, 3/1
Всего: упаковка (1)
261,61
Экономия: -33,54 грн
228,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильщиков, 15
Всего: упаковка (1)
255,44
Экономия: -14,48 грн
240,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
Всего: упаковка (1)
255,91
Экономия: -25,86 грн
230,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 03 мин
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 67
Всего: упаковка (1)
188,50
Экономия: -25,61 грн
162,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Пастеровская, 106/3
Всего: упаковка (1)
265,10
Экономия: -30,83 грн
234,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (1)
260,30
Экономия: -21,57 грн
238,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
Всего: упаковка (1)
262,75
Экономия: -24,02 грн
238,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Пирогова, 111-А
Всего: упаковка (1)
257,10
Экономия: -33,00 грн
224,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 03 мин
Барановка, ул. Звягельская, 5
Всего: упаковка (1)
256,16
Экономия: -17,43 грн
238,73 грн