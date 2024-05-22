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БИДОНЧИК 56/109, спортивный с трубкой розовый 270 мл малый, №1 - Харьков (513687) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
261,60
Экономия: -23,02 грн
238,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
260,96
Экономия: -34,02 грн
226,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (1)
259,89
Экономия: -25,27 грн
234,62 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, перек. Южнопроектная / Гагарина, 32/304
Всего: упаковка (1)
255,81
Экономия: -38,40 грн
217,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: упаковка (1)
209,10
Экономия: -30,80 грн
178,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
255,73
Экономия: -18,24 грн
237,49 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (1)
255,81
Экономия: -42,86 грн
212,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 75-А
Всего: упаковка (1)
255,75
Экономия: -24,85 грн
230,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
262,60
Экономия: -32,55 грн
230,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Шариковая, 31
Всего: упаковка (1)
255,70
Экономия: -39,41 грн
216,29 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (1)
217,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
261,30
Экономия: -25,94 грн
235,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
218,99
Экономия: -56,10 грн
162,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
263,20
Экономия: -24,47 грн
238,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, просп. Победы, 15
Всего: упаковка (1)
260,37
Экономия: -20,65 грн
239,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
Всего: упаковка (1)
260,39
Экономия: -37,28 грн
223,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
219,43
Экономия: -15,38 грн
204,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
259,48
Экономия: -31,41 грн
228,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
Всего: упаковка (1)
257,82
Экономия: -34,71 грн
223,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
Всего: упаковка (1)
262,13
Экономия: -27,86 грн
234,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Британская, 1
Всего: упаковка (1)
262,10
Экономия: -23,37 грн
238,73 грн