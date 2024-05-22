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БИДОНЧИК 56/109, спортивный с трубкой розовый 270 мл малый, №1 - Днепр (Днепропетровск) (513687) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
257,84
Экономия: -35,72 грн
222,12 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
222,22
Экономия: -26,50 грн
195,72 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
261,29
Экономия: -21,57 грн
239,72 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
218,65
Экономия: -18,58 грн
200,07 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
257,94
Экономия: -36,81 грн
221,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
260,44
Экономия: -27,17 грн
233,27 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
222,22
Экономия: -23,58 грн
198,64 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
264,86
Экономия: -30,59 грн
234,27 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 1
Всего: упаковка (1)
262,65
Экономия: -25,16 грн
237,49 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (1)
263,07
Экономия: -25,58 грн
237,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
258,83
Экономия: -17,87 грн
240,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30
Всего: упаковка (1)
257,79
Экономия: -22,28 грн
235,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, бульв. Строителей, 27-Н
Всего: упаковка (1)
256,18
Экономия: -15,72 грн
240,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Всего: упаковка (1)
263,49
Экономия: -47,82 грн
215,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
Всего: упаковка (1)
230,23
Экономия: -10,09 грн
220,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
263,02
Экономия: -20,90 грн
242,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
240,53
Экономия: -16,97 грн
223,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
236,00
Экономия: -12,44 грн
223,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
261,53
Экономия: -20,57 грн
240,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Першотравенск, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (1)
265,05
Экономия: -44,91 грн
220,14 грн