Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия ухода за новорожденными и детьми раннего возрастаДетская посудапоильникиБИДОНЧИКЦены в аптеках

БИДОНЧИК 56/109, спортивный с трубкой синий 270 мл малый, №1 - Киев (513685) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
231,48
Экономия: -2,48 грн
229,00 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
213,29
Экономия: -1,41 грн
211,88 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
229,74 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (1)
230,80 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
230,99
Экономия: -0,27 грн
230,72 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (1)
237,60 грн
Йод
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (2)
232,05 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (2)
232,94
Экономия: -3,88 грн
229,06 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
213,65
Экономия: -1,87 грн
211,78 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (2)
214,68 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется через 03 мин
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
Всего: упаковка (1)
238,40 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Хотов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Всего: упаковка (1)
223,99
Экономия: -61,10 грн
162,89 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
232,43 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
222,46
Экономия: -1,04 грн
221,42 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (1)
233,06
Экономия: -1,38 грн
231,68 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (1)
231,79 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (1)
233,03
Экономия: -1,38 грн
231,65 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (1)
214,51 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, просп. Мира, 8
Всего: упаковка (1)
215,07
Экономия: -3,90 грн
211,17 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 03 мин
Погребище, ул. Хмельницкого Богдана, 126-Б
Всего: упаковка (1)
229,21 грн