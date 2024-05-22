К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 19:30 График работы Тростянец, ул. Вознесенская, 12-А Всего: упаковка (1) 198,50 Экономия: -35,61 грн 162,89 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Сумы, ул. Ильинская, 35 Всего: упаковка (1) 258,40 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, ул. Короленко, 3-Б Всего: упаковка (1) 258,40 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, бульв. Славы, 40 Всего: упаковка (1) 238,40 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Онуфриевка, ул. Центральная, 10 Всего: упаковка (1) 212,99 Экономия: -50,10 грн 162,89 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10 Всего: упаковка (1) 231,76 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2 Всего: упаковка (1) 212,99 Экономия: -50,10 грн 162,89 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19 Всего: упаковка (1) 238,40 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118 Всего: упаковка (1) 232,72 Экономия: -1,99 грн 230,73 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кривой Рог, ул. Магистральная, 10/7 Всего: упаковка (1) 198,99 Экономия: -36,10 грн 162,89 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3 Всего: упаковка (1) 169,18 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кривой Рог, просп. Металлургов, 15 Всего: упаковка (1) 188,50 Экономия: -25,61 грн 162,89 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Смела, ул. Соборная, 91-Б/4 Всего: упаковка (1) 231,78 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Городище, ул. Мира, 103 Всего: упаковка (1) 231,02 Экономия: -0,24 грн 230,78 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гора, ул. Центральная, 20-А Всего: упаковка (1) 222,79 грн Забронировать

Ощад аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ватутино, ул. Юбилейная, 2 Всего: упаковка (1) 196,50 Экономия: -33,61 грн 162,89 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 243 Всего: упаковка (1) 232,10 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3 Всего: упаковка (2) 212,05 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А Всего: упаковка (1) 215,05 Экономия: -1,12 грн 213,93 грн Забронировать

Йод Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б Всего: упаковка (2) 231,61 Экономия: -2,54 грн 229,07 грн Забронировать