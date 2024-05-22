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БИДОНЧИК 56/109, спортивный с трубкой синий 270 мл малый, №1 - Днепр (Днепропетровск) (513685) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
258,40 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
238,40 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
212,99
Экономия: -50,10 грн
162,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
212,99
Экономия: -50,10 грн
162,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 10/7
Всего: упаковка (1)
198,99
Экономия: -36,10 грн
162,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
Всего: упаковка (1)
188,50
Экономия: -25,61 грн
162,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Тростянец, ул. Вознесенская, 12-А
Всего: упаковка (1)
198,50
Экономия: -35,61 грн
162,89 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
231,76 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (1)
232,37
Экономия: -2,27 грн
230,10 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Всего: упаковка (1)
238,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
232,35
Экономия: -3,51 грн
228,84 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
170,40
Экономия: -2,63 грн
167,77 грн
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (1)
258,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
233,25
Экономия: -1,44 грн
231,81 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Ватутино, ул. Юбилейная, 2
Всего: упаковка (1)
196,50
Экономия: -33,61 грн
162,89 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
223,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
229,77 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (2)
214,37
Экономия: -0,49 грн
213,88 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
212,24
Экономия: -0,84 грн
211,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (2)
231,48
Экономия: -2,39 грн
229,09 грн