К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Чугуев, ул. Торговая, 1 Всего: упаковка (1) 1571,66 Экономия: -156,02 грн 1415,64 грн Забронировать

Эконом аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Чугуев, ул. Древний вал, 32 Всего: упаковка (1) 1814,72 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ахтырка, пер. Харьковский, 3 Всего: упаковка (1) 1861,16 Экономия: -173,02 грн 1688,14 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Терновка, ул. Пушкина, 2 Всего: упаковка (1) 1451,78 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 19:30 График работы Миргород, ул. Гоголя, 170-Б Всего: упаковка (1) 1699,90 Экономия: -87,14 грн 1612,76 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Днепр, ул. 20-летия Победы, 29 Всего: упаковка (2) 1451,78 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43 Всего: упаковка (1) 1495,33 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б Всего: упаковка (1) 1451,78 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Вольногорск, ул. Центральная, 49 Всего: упаковка (1) 1451,78 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Светловодск, ул. Героев Украины, 110 Всего: упаковка (1) 1669,55 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Запорожье, ул. Ладожская, 19 Всего: упаковка (1) 1592,43 Экономия: -74,53 грн 1517,90 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 250 Всего: упаковка (1) 1563,73 Экономия: -226,32 грн 1337,41 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Смелянская, 38 Всего: упаковка (1) 1854,94 Экономия: -166,71 грн 1688,23 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, просп. Лесной, 25 Всего: упаковка (1) 1451,78 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ходосовка, ул. Печерского Феодосия, 39 Всего: упаковка (1) 1596,96 грн Забронировать

Городская семейная аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Славутич, кв-л Полесский, 3 Всего: упаковка (1) 1451,78 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А Всего: упаковка (1) 1567,83 Экономия: -86,93 грн 1480,90 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, просп. Глушко Академика, 14 Всего: упаковка (1) 1628,95 Экономия: -155,11 грн 1473,84 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31 Всего: упаковка (1) 1451,78 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3 Всего: упаковка (2) 1451,78 грн Забронировать