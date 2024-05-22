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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 2B, 6041 размер L, №1 - Харьков (831545) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 265 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
263,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
240,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
272,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (3)
249,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
252,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
248,66 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
279,02 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
274,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
252,74 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
288,99
Экономия: -29,89 грн
259,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (3)
265,41 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
276,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
265,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
278,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
251,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
278,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
263,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
266,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
266,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
265,33 грн