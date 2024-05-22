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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 2B, 6041 размер L, №1 - Днепр (Днепропетровск) (831545) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
269,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
292,99
Экономия: -33,67 грн
259,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
295,99
Экономия: -36,89 грн
259,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
220,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
240,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
262,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
266,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
288,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
260,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
295,99
Экономия: -36,89 грн
259,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (1)
267,73 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (1)
283,99
Экономия: -24,89 грн
259,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
289,97 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (1)
296,99
Экономия: -37,89 грн
259,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (1)
266,99
Экономия: -7,89 грн
259,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
267,99
Экономия: -8,89 грн
259,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (1)
302,99
Экономия: -43,89 грн
259,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
269,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (1)
265,58 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (1)
266,99
Экономия: -7,89 грн
259,10 грн