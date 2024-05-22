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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 6002, эластичный размер XL, №1 - Львов (742937) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 12
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 16
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, просп. Свободы, 3
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Легоцкого, 80
Всего: упаковка (1)
396,97 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Героев, 9
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, пл. Независимости, 10
Всего: упаковка (1)
428,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 115
Всего: упаковка (1)
412,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 16
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, шоссе Сквирское, 224
Всего: упаковка (1)
396,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 6
Всего: упаковка (1)
396,97 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Декабристов, 151
Всего: упаковка (1)
396,97 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Оптимистическая, 1
Всего: упаковка (1)
401,05 грн