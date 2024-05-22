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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 6002, эластичный размер XL, №1 - Днепр (Днепропетровск) (742937) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
396,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (1)
396,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
396,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (1)
396,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 51
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Александрия, просп. Соборный, 87
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, ул. Троицкая, 238-Г
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Петропавловская, 60
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
Всего: упаковка (1)
389,37 грн