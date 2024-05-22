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БАНДАЖ (ТУТОР) НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 3013 черный размер 2, №1 - Львов (475492) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
2272,25 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
2270,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
2294,39 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Данилишиных, 62
Всего: упаковка (1)
2276,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Борислав, ул. Поток, 12
Всего: упаковка (3)
1661,54
Экономия: -5,88 грн
1655,66 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Добромиль, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (1)
2286,54 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (1)
2162,42
Экономия: -17,60 грн
2144,82 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 80-Б
Всего: упаковка (1)
2270,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 21
Всего: упаковка (1)
2292,91 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-В
Всего: упаковка (1)
2277,61 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Тлумач, ул. Винниченко, 84
Всего: упаковка (2)
1652,23
Экономия: -8,57 грн
1643,66 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (1)
2150,17 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 22-Б
Всего: упаковка (1)
2292,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 94
Всего: упаковка (1)
2288,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 64-А
Всего: упаковка (1)
2272,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Киевская, 8
Всего: упаковка (1)
2266,98 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ясиня, ул. Коцюбинского, 25
Всего: упаковка (1)
2154,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Купальная, 14
Всего: упаковка (1)
2272,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Новака Андрея, 11/2
Всего: упаковка (1)
2270,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 12
Всего: упаковка (1)
2272,62 грн