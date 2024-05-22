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БАНДАЖ (ТУТОР) НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 3013 черный размер 2, №1 - Киев (475492) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
2289,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
2296,68 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (1)
2272,71 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Десна, ул. Довженко Александра, 44-А/4-Г
Всего: упаковка (1)
2287,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Козелец, ул. Сидорука Ф., 13-А
Всего: упаковка (1)
2285,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Школьная, 55
Всего: упаковка (1)
2285,78 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 15-В
Всего: упаковка (1)
2286,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 94
Всего: упаковка (1)
2280,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Городня, ул. Черниговская, -
Всего: упаковка (1)
2273,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бахмач, ул. Соборности, 54-А
Всего: упаковка (1)
2293,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 91/1
Всего: упаковка (1)
2284,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
Всего: упаковка (2)
2289,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (1)
2297,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Полтавский, 27
Всего: упаковка (2)
2297,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Красилов, пер. Кондратюка Максима, 7
Всего: упаковка (1)
2290,58 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Майборского, 16
Всего: упаковка (1)
2290,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
Всего: упаковка (1)
2295,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 64-А
Всего: упаковка (1)
2272,73 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (1)
2152,63
Экономия: -6,74 грн
2145,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-В
Всего: упаковка (1)
2277,61 грн