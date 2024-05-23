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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 6112, с ребрами жесткости с усиленной фиксацией размер M/L, люкс, №1 - Одесса (180604) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
1848,36
Экономия: -176,00 грн
1672,36 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
Всего: упаковка (1)
1825,22
Экономия: -226,48 грн
1598,74 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
1575,00
Экономия: -139,70 грн
1435,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Апостолово, пл. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1712,00
Экономия: -276,70 грн
1435,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (1)
1873,88
Экономия: -231,23 грн
1642,65 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
Всего: упаковка (1)
1583,47
Экономия: -168,79 грн
1414,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 28
Всего: упаковка (1)
1438,99
Экономия: -42,00 грн
1396,99 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевка, ул. Независимости, 81
Всего: упаковка (1)
1575,00
Экономия: -139,70 грн
1435,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
1537,06
Экономия: -113,64 грн
1423,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (2)
1563,73
Экономия: -226,32 грн
1337,41 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
1575,00
Экономия: -139,70 грн
1435,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
1859,15
Экономия: -288,38 грн
1570,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (1)
1823,56
Экономия: -231,75 грн
1591,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (3)
1451,78 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Александровка, ул. Центральная, 2-Г
Всего: упаковка (1)
1712,00
Экономия: -276,70 грн
1435,30 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 20
Всего: упаковка (1)
1575,00
Экономия: -139,70 грн
1435,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (1)
1438,99
Экономия: -42,00 грн
1396,99 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
1451,78 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:10
Березань, ул. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
1712,00
Экономия: -276,70 грн
1435,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всего: упаковка (1)
1829,43
Экономия: -93,96 грн
1735,47 грн