Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВЦены в аптеках

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 6112, с ребрами жесткости с усиленной фиксацией размер M/L, люкс, №1 - Львов (180604) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
1537,70 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
1826,19
Экономия: -192,31 грн
1633,88 грн
Социальная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
1730,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 3
Всего: упаковка (1)
1451,78 грн
Авк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
1360,00
Экономия: -68,00 грн
1292,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
1451,78 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (1)
1438,99
Экономия: -42,00 грн
1396,99 грн
Экономная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (2)
1524,37 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 142-А
Всего: упаковка (1)
1524,37 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всего: упаковка (1)
1829,43
Экономия: -93,96 грн
1735,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
1451,78 грн
Городская семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Славутич, кв-л Полесский, 3
Всего: упаковка (1)
1451,78 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:10
Березань, ул. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
1712,00
Экономия: -276,70 грн
1435,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 3-А/1
Всего: упаковка (1)
1827,68
Экономия: -162,33 грн
1665,35 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
1537,06
Экономия: -113,64 грн
1423,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (2)
1563,73
Экономия: -226,32 грн
1337,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
1848,36
Экономия: -176,00 грн
1672,36 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
Всего: упаковка (1)
1825,22
Экономия: -226,48 грн
1598,74 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
Всего: упаковка (1)
1583,47
Экономия: -168,79 грн
1414,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
Всего: упаковка (1)
1699,90
Экономия: -87,14 грн
1612,76 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (1)
1451,78 грн