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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 6112, с ребрами жесткости с усиленной фиксацией размер M/L, люкс, №1 - Киев (180604) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всего: упаковка (1)
1829,43
Экономия: -93,96 грн
1735,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
1451,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 142-А
Всего: упаковка (1)
1524,37 грн
В других городах:
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (2)
1524,37 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Березань, ул. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
1712,00
Экономия: -276,70 грн
1435,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 3-А/1
Всего: упаковка (1)
1827,68
Экономия: -162,33 грн
1665,35 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Славутич, кв-л Полесский, 3
Всего: упаковка (1)
1451,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (2)
1563,73
Экономия: -226,32 грн
1337,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
1537,06
Экономия: -113,64 грн
1423,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
Всего: упаковка (1)
1699,90
Экономия: -87,14 грн
1612,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (1)
1451,78 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 54 мин
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
Всего: упаковка (1)
1583,47
Экономия: -168,79 грн
1414,68 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
1360,00
Экономия: -68,00 грн
1292,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (1)
1438,99
Экономия: -42,00 грн
1396,99 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
1451,78 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
1730,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (1)
1873,88
Экономия: -231,23 грн
1642,65 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Софиевка, ул. Независимости, 81
Всего: упаковка (1)
1575,00
Экономия: -139,70 грн
1435,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
1451,78 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Апостолово, пл. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1712,00
Экономия: -276,70 грн
1435,30 грн