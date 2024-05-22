БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 6112, с ребрами жесткости с усиленной фиксацией размер M/L, люкс, №1 - Киев (180604) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
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Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
В других городах:
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 142-А
Экономная аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Березань, ул. Привокзальная, 1
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 3-А/1
Городская семейная аптека
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Славутич, кв-л Полесский, 3
Аптека низких цен
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Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Аптека низких цен
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Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Аптека низких цен
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Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
Мед-сервис
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Миргород, ул. Гоголя, 72
Аптека шар@
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Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
Авк фарм
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Славута, ул. Казацкая, 2
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Мед-сервис
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Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Социальная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Софиевка, ул. Независимости, 81
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Апостолово, пл. Привокзальная, 2-Б